***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2023-15.02.2026Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı dahilinde bugüne kadar geri alım işlemi gerçekleştirilen 2.800.093 adet hissenin piyasa şartlarında satışına ve 15 Şubat 2023 tarihinde açıklanan azami fon tutarının 300.000.000 TL ve azami hisse adedinin 12.000.000 adet olduğu Geri Alım Programı'nın ise devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 23.08.2023 tarihinde 2.800.093 adet hissenin satışı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKRVGD 23/08/2023 2.800.093 % 0,01 25,4 % 0 24.279.606,4 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188539BIST