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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

23.08.2023 10:40
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2023-15.02.2026
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu  toplantısı sonucunda, 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı dahilinde bugüne kadar geri alım işlemi gerçekleştirilen 2.800.093 adet hissenin piyasa şartlarında satışına ve 15 Şubat 2023 tarihinde açıklanan azami fon tutarının 300.000.000 TL ve azami hisse adedinin 12.000.000 adet olduğu Geri Alım Programı'nın ise devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 23.08.2023 tarihinde 2.800.093 adet hissenin satışı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KRVGD 23/08/2023 2.800.093 % 0,01 25,4 % 0 24.279.606,4 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188539


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 1.422,40 17.697.501 % 10,00  
KENT 532,50 9.841.665 % 10,00  
ALFAS 819,60 1.253.996.310 % 10,00  
BYDNR 27,94 1.820.794 % 10,00  
EYGYO 30,80 107.973.001 % 10,00  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 27,2116 27,2188 % 0,12  
Euro 29,4542 29,4736 % -0,03  
Sterlin 34,2735 34,4454 % -0,65  
Frank 30,7570 30,9423 % 0,06  
Riyal 7,2369 7,2732 % 0,20  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 4,29  
Altın Gr. 1.664 1.665 6,74  
Cumhuriyet 11.465 11.638 47,00  
Tam 11.224 11.306 -13,00  
Yarım 5.629 5.670 -16,00  
Çeyrek 2.806 2.835 -8,00  
Gümüş.Ons 23,69 23,73 0,30  
Gümüş Gr. 20,72 20,75 0,29  
B. Petrol 82,95 82,95 -1,08  
Seans Raporu 13:36
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