***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2023 - 15.02.2026Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 15.03.2024 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda - 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" dahilinde bugüne kadar geri alım işlemi gerçekleştirilen 1.641.926 adet hissenin kurumsal yatırımcıya satışına, - 15 Şubat 2023 tarihinde açıklanan azami fon tutarının 300.000.000 TL ve azami hisse adedinin 12.000.000 adet olduğu Geri Alım Programı'nın ise devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 1.641.926 adet hissenin satışı 15.03.2024 (bugün) tarihinde 27,00 TL fiyat ve özel emir ile gerçekleştirilmiş ve Kervan Gıda'nın bünyesinde geri alımını yapmış olduğu kendi payı kalmamıştır. Alıcı taraf, portföy büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük katılım fonlarından biridir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKRVGD 15/03/2024 1.641.926 % 0,7 27 % 0 11.787.096 Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259074BIST