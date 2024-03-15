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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

15.03.2024 11:15
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2023 - 15.02.2026
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.03.2024 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda - 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" dahilinde bugüne kadar geri alım işlemi gerçekleştirilen 1.641.926 adet hissenin kurumsal yatırımcıya satışına, - 15 Şubat 2023 tarihinde açıklanan azami fon tutarının 300.000.000 TL ve azami hisse adedinin 12.000.000 adet olduğu Geri Alım Programı'nın ise devam etmesine  karar verilmiştir. Bu kapsamda 1.641.926 adet hissenin satışı 15.03.2024 (bugün) tarihinde 27,00 TL fiyat ve özel emir ile gerçekleştirilmiş ve Kervan Gıda'nın bünyesinde geri alımını yapmış olduğu kendi payı kalmamıştır. Alıcı taraf, portföy büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük katılım fonlarından biridir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KRVGD 15/03/2024 1.641.926 % 0,7 27 % 0 11.787.096 Bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259074


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 196,10 67.441.982 % 9,98  
CMENT 677,50 4.336.000 % 9,98  
ARTMS 65,60 233.869.165 % 9,97  
PEGYO 20,84 62.750.935 % 9,97  
CATES 66,25 261.977.880 % 9,96  
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12:44 Alış Satış %  
Dolar 32,2121 32,2154 % 0,27  
Euro 35,1119 35,1324 % 0,06  
Sterlin 41,2430 41,4498 % -0,18  
Frank 36,6362 36,8198 % -0,07  
Riyal 8,6328 8,6761 % -0,07  
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12:44 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,07 25,09 % 0,66  
Platin 938,03 939,19 % 0,66  
Paladyum 1.091,61 1.097,75 % 0,66  
Brent Pet. 84,81 84,81 % 0,66  
Altın Ons 2.168,10 2.168,33 % 0,66  
Seans Raporu 12:44
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