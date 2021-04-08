***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2020 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 13.04.2021 günü saat 14:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacağı bildirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı, Covid 19 pandemisi dolayısıyla artan vaka sayılarıyla birlikte salgın riskinin yükselmesi nedeniyle ertelenmiştir. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantımız 06.05.2021 günü saat 14:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde aynı gündem maddeleri ile yapılacaktır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925789BIST