***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.03.2021 10:36
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 29. maddesi uyarınca halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918394
BIST
10:501.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:507,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:508,9762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:50418,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,97
|Açılış
|: 418,56
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:50
|SANKO
|14,53
|34.321.021
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.808.050
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|12.433.236
|% 9,95
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|29,04
|220.955.389
|% -7,93
|
|GRNYO
|3,42
|6.984.263
|% -6,04
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|318,00
|7.827.907
|% -4,76
|
|KRGYO
|7,19
|5.553.102
|% -4,26
|
|GOZDE
|8,95
|403.794.380
|% -2,08
|
|GARAN
|8,78
|259.202.098
|% 0,69
|
|SISE
|7,79
|237.121.120
|% 0,00
|
|FENER
|29,04
|220.955.389
|% -7,93
|
|KOZAL
|126,50
|219.557.428
|% 2,43
|
|GOZDE
|8,95
|403.794.380
|% -2,08
|
|TSKB
|1,70
|62.844.813
|% 0,59
|
|SISE
|7,79
|237.121.120
|% 0,00
|
|GARAN
|8,78
|259.202.098
|% 0,69
|
|BJKAS
|5,43
|154.862.229
|% 7,74
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5251
|7,5288
|% -0,05
|
|Euro
|8,9725
|8,9762
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,3893
|10,4415
|% -0,51
|
|Frank
|8,0905
|8,1393
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0033
|2,0134
|% 0,03
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,58
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,61
|