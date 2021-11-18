***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.11.2021 08:44
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978401
BIST
10:031.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.713
En Düşük
1.709
10:0310,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1146
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:0312,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1431
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:03644,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 6,69
|Açılış
|: 644,41
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:03
|TETMT
|190,50
|774.192
|% 9,99
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|ULAS
|4,09
|600.158
|% 9,95
|
|PRKAB
|43,90
|288.672.688
|% 7,86
|
|DITAS
|21,80
|600.525
|% 4,61
|
|GMTAS
|2,35
|749.775
|% -9,96
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,96
|182.295
|% -4,82
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|BALAT
|8,00
|37.272
|% -3,03
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,20
|951.827.679
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,92
|618.393.058
|% 0,00
|
|SAHOL
|13,92
|554.500.132
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|186.622.847
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,92
|618.393.058
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,86
|269.102.170
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7358
|10,7473
|% 1,08
|
|Euro
|12,1651
|12,1867
|% 1,19
|
|Sterlin
|14,4543
|14,5268
|% 1,13
|
|Frank
|11,5207
|11,5901
|% 1,02
|
|Riyal
|2,8565
|2,8708
|% 1,15
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,96
|
|Altın Gr.
|641
|641
|2,91
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,58
|8,59
|0,02
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|-0,38
|