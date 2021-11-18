***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMarmara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi09/11/2021AçıklamalarŞirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978401BIST