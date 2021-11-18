***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.11.2021 09:02
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978404
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
0
En Düşük
0
18:0510,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1169
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
18:0512,1838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1402
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
18:05642,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 5,04
|Açılış
|: 642,76
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7424
|10,7545
|% 1,15
|
|Euro
|11,9800
|11,9900
|% 3,18
|
|Sterlin
|14,3737
|14,4457
|% 0,57
|
|Frank
|11,4577
|11,5267
|% 0,47
|
|Riyal
|2,8411
|2,8554
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,96
|
|Altın Gr.
|641
|641
|2,91
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,58
|8,59
|0,02
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NTHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 469, 105 adet işlem
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17:58GEDZA
Yüzde 6.23 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 912, 711 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 26 artarak (% 1.36 ) 1, 515
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, BASGZ, TETMT, MERIT, DOBUR, DITAS, PRKAB, BRMEN
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17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında