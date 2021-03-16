***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
16.03.2021 12:50
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918416
BIST
13:391.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.558
13:397,4822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4761
13:398,9410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9344
13:39417,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,83
|Açılış
|: 417,70
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler13:39
|SANKO
|14,53
|35.782.826
|% 9,99
|
|VAKKO
|17,22
|50.008.342
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.676.781
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|741.642
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|5.517.263
|% 9,93
|
|QNBFL
|112,50
|506.751
|% -9,93
|
|FENER
|29,22
|305.811.280
|% -7,36
|
|GRNYO
|3,44
|12.681.648
|% -5,49
|
|CASA
|160,00
|932.356
|% -5,44
|
|KRGYO
|7,12
|34.279.228
|% -5,19
|
|GARAN
|8,90
|942.377.973
|% 2,06
|
|KOZAL
|127,60
|840.665.315
|% 3,32
|
|GOZDE
|8,82
|492.310.439
|% -3,50
|
|FENER
|29,22
|305.811.280
|% -7,36
|
|ESEN
|45,20
|283.540.166
|% 5,46
|
|EKGYO
|2,25
|277.533.601
|% 0,90
|
|GOZDE
|8,82
|492.310.439
|% -3,50
|
|CEMAS
|1,62
|85.308.557
|% 2,53
|
|OSTIM
|3,17
|137.278.549
|% 5,67
|
|KLGYO
|2,43
|85.529.122
|% 1,67
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4767
|7,4822
|% -0,67
|
|Euro
|8,9329
|8,9410
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,3723
|10,4244
|% -0,68
|
|Frank
|8,0920
|8,1407
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9982
|2,0082
|% -0,22
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|1,86
|
|Altın Gr.
|418
|419
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-19,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-20,60
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-9,96
|
|Çeyrek
|671
|686
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|-1,20
|