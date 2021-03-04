***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 Peşin 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 Peşin 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 38.010.000 28B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 14.490.000 28Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 4.706.463,59 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 25.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,133333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %13,3333) kısmının, (net 21.250.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,113333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %11,3333) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %28 oranına tekabül eden 52.500.000,00 TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına,- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 8.458.517,24 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,- Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak Genel Kurulumuz'da onaya sunulmasına,- Temettü bedellerinin ödeneceği tarihe Genel Kurulca karar verilmesine,- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 187.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 624.498* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 129.181.259 97.155.8134. Vergiler ( - ) 5.811.284 3.026.5415. Net Dönem Kârı 122.140.796 94.129.2726. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 25.416.521 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.706.464 4.706.4648. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.017.811 89.422.808Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.942.36110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 93.960.17211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 61.875.000* Nakit 9.375.000* Bedelsiz 52.500.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 15.625.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.458.51717. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 6.059.294 3.918.02720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA GRUBU Grubu 15.385.000 38.010.000 58,03 0,3933 39,3333B GRUBU Grubu 5.865.000 14.490.000 22,12 0,3933 39,3333TOPLAM 21.250.000 52.500.000 80,15 0,3933 39,3333Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915294BIST