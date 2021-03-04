***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2021 20:50
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 Peşin 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 Peşin 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 38.010.000 28
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 14.490.000 28
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 4.706.463,59 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 25.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,133333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %13,3333) kısmının, (net 21.250.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,113333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %11,3333) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %28 oranına tekabül eden 52.500.000,00 TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 8.458.517,24 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak Genel Kurulumuz'da onaya sunulmasına,
- Temettü bedellerinin ödeneceği tarihe Genel Kurulca karar verilmesine,
- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 187.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 624.498
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 129.181.259 97.155.813
4. Vergiler ( - ) 5.811.284 3.026.541
5. Net Dönem Kârı 122.140.796 94.129.272
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 25.416.521 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.706.464 4.706.464
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.017.811 89.422.808
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.942.361
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 93.960.172
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 61.875.000
* Nakit 9.375.000
* Bedelsiz 52.500.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 15.625.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.458.517
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 6.059.294 3.918.027
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A GRUBU Grubu 15.385.000 38.010.000 58,03 0,3933 39,3333
B GRUBU Grubu 5.865.000 14.490.000 22,12 0,3933 39,3333
TOPLAM 21.250.000 52.500.000 80,15 0,3933 39,3333
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.
Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915294
BIST