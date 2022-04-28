***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.04.2022 19:00
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'.nin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu A+(tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi notunu "J1 (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "J3" olarak, görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025097
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,01
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0455
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
18:0515,5814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0451
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
18:05899,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,82
|Açılış
|: 899,73
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7610
|14,7629
|% -0,31
|
|Euro
|15,5379
|15,5814
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,3484
|18,4405
|% -0,93
|
|Frank
|15,1281
|15,2192
|% -0,59
|
|Riyal
|3,9238
|3,9434
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,28
|
|Altın Gr.
|900
|900
|2,07
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
-
17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem