***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'.nin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu A+(tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi notunu "J1 (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "J3" olarak, görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025097BIST