***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.10.2022 14:29
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 26.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12117 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074292
BIST
17:283.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 6,15
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:2818,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:2818,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1100
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:28997,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,10
|Açılış
|: 997,89
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DITAS
|38,50
|23.173.317
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.707.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|100.175.696
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|191.081.942
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|60.019.597
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
|15,73
|32.440.104
|% -5,35
|
|ALKA
|37,44
|300.427.701
|% -5,22
|
|THYAO
|100,00
|4.706.384.212
|% -0,50
|
|AKBNK
|15,78
|3.139.371.840
|% 1,68
|
|ASELS
|32,84
|2.797.545.379
|% 2,95
|
|TUPRS
|366,90
|2.351.635.624
|% -2,03
|
|SISE
|33,60
|2.296.784.748
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,57
|1.733.978.710
|% 0,88
|
|TSKB
|3,12
|1.056.184.174
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,10
|703.805.316
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,78
|3.139.371.840
|% 1,68
|
|ODAS
|8,02
|1.517.509.517
|% 4,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6004
|18,6069
|% 0,02
|
|Euro
|18,6482
|18,6552
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4673
|21,5750
|% 0,89
|
|Frank
|18,7286
|18,8414
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,51
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,10
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.703
|6.777
|19,00
|
|Yarım
|3.266
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|1,04
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, BIMAS, TUPRS
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 94 kaybederek (% -0.08 ) 3, 514
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, METUR, GOLTS, SUMAS, BRYAT, DERHL, ULUUN, CRFSA, TUREX, ADEL
-
17:42
KTSKR, NATEN, EGEPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
OZRDN, ISGYO, ORGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında