***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 15:13
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
16:031.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -25,02
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
16:037,7786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0351
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
16:039,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
16:03442,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -6,85
|Açılış
|: 442,70
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler16:03
|SELEC
|12,54
|186.092.922
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.817.278
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.285.124
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.853.803
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.473.304
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,00
|1.764.942.663
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,18
|1.717.541.707
|% 0,46
|
|PETKM
|4,28
|1.417.347.499
|% 1,18
|
|THYAO
|11,59
|885.810.933
|% -2,85
|
|KRDMD
|5,01
|840.325.355
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,18
|1.717.541.707
|% 0,46
|
|PETKM
|4,28
|1.417.347.499
|% 1,18
|
|TEKTU
|2,11
|514.179.685
|% 6,03
|
|TSKB
|2,24
|526.135.304
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,91
|639.402.769
|% -2,68
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7748
|7,7786
|% -0,45
|
|Euro
|9,3190
|9,3255
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,3269
|10,3787
|% -0,30
|
|Frank
|8,5589
|8,6105
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0665
|2,0769
|% -0,51
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-20,63
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-66,93
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,38
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,18
|
|B. Petrol
|47,74
|47,74
|-0,51
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 73 kaybederek (% -2.22 ) 1, 445
-
16:14XU100
Endeks 1, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 86 altında . İşlem hacmi 20, 505.00 milyon TL de
-
16:13PGSUS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 58.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 377, 423 adet işlem
-
16:12KONYA
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 998.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 864 adet işlem
-
16:11GOLTS
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 586 adet işlem