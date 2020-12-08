***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 14:43
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz paylarının Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 2892100
BIST
16:081.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,21
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:087,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:089,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0557
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:08469,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 469,87
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SELEC
|18,16
|276.137.917
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.003.186
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.409.149
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|21.894.712
|% -10,00
|
|PKENT
|920,00
|897.663
|% -7,72
|
|BANVT
|37,46
|10.025.694
|% -7,23
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,05
|27.003.639
|% -5,91
|
|PETKM
|4,99
|3.864.371.121
|% -2,16
|
|SISE
|7,14
|2.302.243.804
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,33
|1.751.981.344
|% 4,72
|
|SASA
|21,56
|1.460.229.746
|% 4,76
|
|DOHOL
|2,97
|1.265.297.238
|% 1,37
|
|PETKM
|4,99
|3.864.371.121
|% -2,16
|
|DOHOL
|2,97
|1.265.297.238
|% 1,37
|
|KRDMD
|5,33
|1.751.981.344
|% 4,72
|
|SISE
|7,14
|2.302.243.804
|% 4,23
|
|TSKB
|1,85
|586.538.283
|% 2,21
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8406
|7,8441
|% 0,44
|
|Euro
|9,5122
|9,5149
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,3866
|10,4387
|% -0,30
|
|Frank
|8,7703
|8,8232
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0822
|2,0927
|% 0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|3,77
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.096
|3.174
|39,09
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|18,91
|
|Çeyrek
|750
|768
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,04
|
|B. Petrol
|48,53
|48,53
|-0,26
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23EMKEL
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 727, 013 adet işlem
-
16:21BSOKE
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 573, 641 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 43 artarak (% 1.19 ) 1, 485
-
16:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, SELEC
-
16:19CEMAS
Yüzde 4.33 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 454, 471 adet işlem