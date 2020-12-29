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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2020 10:33



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin konsolide cirosunun yaklaşık %71'ini oluşturan, yüksek kapasite kullanım oranları ile  üretim yaptığımız Jelly ve Licorice kategorilerinde artan talebi karşılayabilmek için her iki üründe de 
kapasite artırımı amacıyla başladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak 5. Licorice hattımız devreye 
alınmıştır. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımız ile birlikte 
Licorice kategorisinde %25 kapasite artışı gerçekleşecek olup bu kapasite artışının yıllık ciromuza 
katkısının yaklaşık 6,5 milyon USD olması beklenmektedir.
Yatırım süreci devam eden 5. Jelly hattımızın da 2021 yılı Şubat ayında devreye alınması ile Jelly 
kategorisindeki üretimimizde %26,5 kapasite artışı gerçekleşecektir. %90 üzerinde kapasite kullanım 
oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımızın yıllık konsolide ciromuza katkısının yaklaşık 25 
milyon USD olması beklenmektedir.
Her iki hattımız da devreye alındığında yıllık konsolide ciromuza yaklaşık 31,5 milyon USD katkı 
yapmaları planlanmaktadır.
Yatırımlarımızla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895334


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Altın Ons 1.880 1.881 7,02  
Altın Gr. 448 448 0,57  
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Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
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