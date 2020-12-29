***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin konsolide cirosunun yaklaşık %71'ini oluşturan, yüksek kapasite kullanım oranları ile üretim yaptığımız Jelly ve Licorice kategorilerinde artan talebi karşılayabilmek için her iki üründe dekapasite artırımı amacıyla başladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak 5. Licorice hattımız devreyealınmıştır. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımız ile birlikteLicorice kategorisinde %25 kapasite artışı gerçekleşecek olup bu kapasite artışının yıllık ciromuzakatkısının yaklaşık 6,5 milyon USD olması beklenmektedir.Yatırım süreci devam eden 5. Jelly hattımızın da 2021 yılı Şubat ayında devreye alınması ile Jellykategorisindeki üretimimizde %26,5 kapasite artışı gerçekleşecektir. %90 üzerinde kapasite kullanımoranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımızın yıllık konsolide ciromuza katkısının yaklaşık 25milyon USD olması beklenmektedir.Her iki hattımız da devreye alındığında yıllık konsolide ciromuza yaklaşık 31,5 milyon USD katkıyapmaları planlanmaktadır.Yatırımlarımızla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895334BIST