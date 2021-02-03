***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 15:27
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.02.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:
- Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ve Avrupa Bölgesi'ndeki yapılanmamız çerçevesinde, Avrupa Birliği sınırları içerisinde %100 Kervan Gıda San. ve Tic A.Ş.'nin sahipliğinde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve araştırılmaların yapılması için KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907208
BIST
16:521.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:527,1658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
16:528,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,6100
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6838
En Düşük
8,5825
16:52423,62
En Yüksek
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|: -0,37%
|| -1,59
|Açılış
|: 423,62
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|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MERKO
|9,02
|149.234.397
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,58
|19.267.708
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|GARAN
|9,97
|1.396.232.782
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,70
|1.099.780.603
|% 1,15
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|576.493.837
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,70
|568.393.246
|% 7,57
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1614
|7,1658
|% -0,51
|
|Euro
|8,6099
|8,6143
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,7558
|9,8047
|% -0,55
|
|Frank
|7,9443
|7,9921
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9056
|1,9151
|% -0,45
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,23
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.800
|2.871
|3,84
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|1,86
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,12
|
|B. Petrol
|58,21
|58,21
|0,41
|
Seans Raporu
16:52
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17:04DERIM
Yüzde 4.67 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 877, 749 adet işlem
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17:03DGGYO
Yüzde 6.56 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 782 adet işlem
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 16 artarak (% 0.45 ) 1, 610
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17:01XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 23, 145.00 milyon TL de
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16:59TRCAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 666, 296 adet işlem