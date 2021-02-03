***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.02.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:- Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ve Avrupa Bölgesi'ndeki yapılanmamız çerçevesinde, Avrupa Birliği sınırları içerisinde %100 Kervan Gıda San. ve Tic A.Ş.'nin sahipliğinde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve araştırılmaların yapılması için KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907208BIST