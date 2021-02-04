***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 11:29
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Selim Oğul, 04 Şubat 2021 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılmış olup, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu danışmanı olarak göreve devam edecektir. Sn. Selim Oğul'dan boşalan Mali İşler Grup Başkanlığı pozisyonuna Şirketimizde halihazırda Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Adem Demir 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren vekalet edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907420
BIST
12:351.543
En Yüksek
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|: 1.538
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:35
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.785.880
|% 9,96
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|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
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|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,80
|9.491.299
|% -4,67
|
|SEKUR
|32,50
|11.621.885
|% -4,41
|
|GLBMD
|9,25
|3.764.313
|% -3,55
|
|TSGYO
|6,65
|7.885.017
|% -3,48
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|GARAN
|10,07
|515.924.573
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PETKM
|5,19
|335.217.741
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|315.830.476
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,97
|292.736.378
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1370
|7,1417
|% -0,32
|
|Euro
|8,5717
|8,5757
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6803
|9,7289
|% -0,53
|
|Frank
|7,8890
|7,9365
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8995
|1,9090
|% -0,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-18,16
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-45,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-42,87
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-20,73
|
|Çeyrek
|668
|683
|-10,37
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
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|B. Petrol
|58,66
|58,66
|-0,03
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