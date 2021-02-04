***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Selim Oğul, 04 Şubat 2021 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılmış olup, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu danışmanı olarak göreve devam edecektir. Sn. Selim Oğul'dan boşalan Mali İşler Grup Başkanlığı pozisyonuna Şirketimizde halihazırda Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Adem Demir 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren vekalet edecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907420BIST