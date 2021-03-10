***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 08:31
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2020 tarihinde yapmış olduğu "Yatırımlar Hakkında Bilgilendirme" başlıklı KAP bildiriminde bahsettiğimiz 5. Jelly üretim hattımızın yatırım süreci tamamlanmış olup hattımız devreye alınmıştır. 5. Licorice hattımızda olduğu gibi 5. Jelly hattımızın da %90'ın üzerinde kapasite kullanım oranı ile üretim yapması planlanmaktadır. Bu üretim hattıyla beraber Jelly kategorisindeki üretim kapasitemiz %26,5 oranında artacaktır.
Yatırımlarımızla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916743
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6443
En Düşük
7,5944
18:059,0890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,0965
En Düşük
9,0359
18:05420,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,71
|Açılış
|: 420,93
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
421,02
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6332
|7,6435
|% 0,48
|
|Euro
|9,0666
|9,0890
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,5599
|10,6128
|% 0,10
|
|Frank
|8,1826
|8,2319
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0306
|2,0407
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,17
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,90
|66,90
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361