***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.12.2020 tarihinde yapmış olduğu "Yatırımlar Hakkında Bilgilendirme" başlıklı KAP bildiriminde bahsettiğimiz 5. Jelly üretim hattımızın yatırım süreci tamamlanmış olup hattımız devreye alınmıştır. 5. Licorice hattımızda olduğu gibi 5. Jelly hattımızın da %90'ın üzerinde kapasite kullanım oranı ile üretim yapması planlanmaktadır. Bu üretim hattıyla beraber Jelly kategorisindeki üretim kapasitemiz %26,5 oranında artacaktır.Yatırımlarımızla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916743BIST