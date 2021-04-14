***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 13:19
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Licorice kategorisindeki üretim kapasitesi, 2020 yılı sonunda devreye giren yeni hattımız ile birlikte 12.500 ton/yıl olmuştu. Güncel durumda %90 üzerinde kapasite kullanım oranı ile çalışan Licorice hatlarımıza ek olarak, artan Licorice talebini karşılamak için 5.000 ton/yıl kapasiteli yeni hat yatırımına karar verilmiştir. Yeni hatla birlikte kapasitemiz %40 artarak 17.500 ton/yıl seviyesine yükselecektir. Yeni hattımızın 2021 yılı Aralık ayında devreye girmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927875
BIST
13:161.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 22,90
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
13:168,0632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0425
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
13:169,6502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0469
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
13:16452,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,67
|Açılış
|: 452,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler13:16
|AYES
|16,94
|1.558.227
|% 10,00
|
|DITAS
|14,66
|3.014.066
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|21.697.976
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|660.418.395
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.960.539
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|106.669.516
|% -10,00
|
|SERVE
|15,30
|57.009
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|74.404.450
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.420.793
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|460.330
|% -9,99
|
|GARAN
|6,92
|909.889.732
|% 3,28
|
|EREGL
|17,10
|725.420.767
|% 0,06
|
|SASA
|46,54
|660.418.395
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|432.252.416
|% -0,68
|
|PETKM
|6,14
|278.019.122
|% 0,33
|
|GARAN
|6,92
|909.889.732
|% 3,28
|
|IHLAS
|0,66
|75.122.408
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,14
|207.560.699
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|122.912.240
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|274.624.470
|% 1,94
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0577
|8,0632
|% -0,52
|
|Euro
|9,6407
|9,6502
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,0801
|11,1357
|% -0,30
|
|Frank
|8,7220
|8,7745
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1448
|2,1556
|% -0,48
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,33
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-39,00
|
|Tam
|2.976
|3.051
|-42,96
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|-20,78
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,39
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|1,04
|