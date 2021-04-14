***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Licorice kategorisindeki üretim kapasitesi, 2020 yılı sonunda devreye giren yeni hattımız ile birlikte 12.500 ton/yıl olmuştu. Güncel durumda %90 üzerinde kapasite kullanım oranı ile çalışan Licorice hatlarımıza ek olarak, artan Licorice talebini karşılamak için 5.000 ton/yıl kapasiteli yeni hat yatırımına karar verilmiştir. Yeni hatla birlikte kapasitemiz %40 artarak 17.500 ton/yıl seviyesine yükselecektir. Yeni hattımızın 2021 yılı Aralık ayında devreye girmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927875BIST