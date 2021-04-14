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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2021 13:19



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Licorice kategorisindeki üretim kapasitesi, 2020 yılı sonunda devreye giren yeni hattımız ile birlikte 12.500 ton/yıl olmuştu. Güncel durumda %90 üzerinde kapasite kullanım oranı ile çalışan Licorice hatlarımıza ek olarak, artan Licorice talebini karşılamak için 5.000 ton/yıl kapasiteli yeni hat yatırımına karar verilmiştir. Yeni hatla birlikte kapasitemiz %40 artarak 17.500 ton/yıl seviyesine yükselecektir. Yeni hattımızın 2021 yılı Aralık ayında devreye girmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927875


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