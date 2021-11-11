***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolonya'daki bağlı ortaklığımız ZPC Otmuchow, Nysa bölgesinde bulunan fabrikadaki üretim süreçlerine ve bu bölgedeki altyapı gerekliliklerine ilişkin yapacağı yatırımlarla ilgili 12 yıl geçerli gelir vergisi ve emlak vergisi muafiyetinden oluşan ve toplamda 31,5 milyon PLN'ye kadar yatırım teşviki için anlaşma sağlamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976958BIST