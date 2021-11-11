***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 09:38
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Polonya'daki bağlı ortaklığımız ZPC Otmuchow, Nysa bölgesinde bulunan fabrikadaki üretim süreçlerine ve bu bölgedeki altyapı gerekliliklerine ilişkin yapacağı yatırımlarla ilgili 12 yıl geçerli gelir vergisi ve emlak vergisi muafiyetinden oluşan ve toplamda 31,5 milyon PLN'ye kadar yatırım teşviki için anlaşma sağlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976958
BIST
09:551.622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.622
En Düşük
1.622
09:559,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0859
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9437
En Düşük
9,8289
09:5511,4142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1163
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
09:55591,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 5,06
|Açılış
|: 591,40
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
592,68
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,40
|2.458.042
|% 0,72
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|SASA
|31,84
|883.831.434
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9217
|9,9268
|% 0,87
|
|Euro
|11,4018
|11,4128
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2833
|13,3499
|% 0,96
|
|Frank
|10,7602
|10,8250
|% 0,82
|
|Riyal
|2,6379
|2,6511
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,41
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|0,13
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,08
|