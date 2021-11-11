Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2021 09:38
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Polonya'daki bağlı ortaklığımız ZPC Otmuchow, Nysa bölgesinde bulunan fabrikadaki üretim süreçlerine ve bu bölgedeki altyapı gerekliliklerine ilişkin yapacağı yatırımlarla ilgili 12 yıl geçerli gelir vergisi ve emlak vergisi muafiyetinden oluşan ve toplamda 31,5 milyon PLN'ye kadar yatırım teşviki için anlaşma sağlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976958


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.622
Değişim :  -0,13% |  -2,07
Açılış :  1.622  
Önceki Kapanış :  1.624  
En Yüksek
1.622 En Düşük
1.622
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALMAD 1,40 2.458.042 % 0,72  
KCHOL 26,06 415.133.862 % 0,00  
FENER 30,00 57.433.638 % 0,00  
SISE 9,57 1.731.978.070 % 0,00  
SKBNK 1,10 154.155.200 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,9217 9,9268 % 0,87  
Euro 11,4018 11,4128 % 1,02  
Sterlin 13,2833 13,3499 % 0,96  
Frank 10,7602 10,8250 % 0,82  
Riyal 2,6379 2,6511 % 0,82  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 0,41  
Altın Gr. 591 591 4,82  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,90 24,92 0,22  
Gümüş Gr. 7,93 7,94 0,13  
B. Petrol 82,56 82,56 -0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru