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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.12.2021 12:14
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Adem Demir 01.11.2021 tarihi itibari ile görevinden ayrılmış olup,yerine  Mali İşler Direktörlüğü görevine Sn. Ömer Arıkan getirilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980839


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