***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2021 12:46
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşmış olduğu 5.000 ton/yıl kapasiteli 6. Licorice hattımız devreye alınmıştır. Bu yatırımımızla beraber Licorice kategorisindeki üretim kapasitemiz 17.500 ton/yıl seviyesine çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983357
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,4043
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,5335
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7461
En Düşük
16,1749
18:05845,47
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,85
|Açılış
|: 846,20
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7711
|14,8006
|% 2,81
|
|Euro
|16,6766
|16,7461
|% 3,29
|
|Sterlin
|19,5473
|19,6453
|% 3,01
|
|Frank
|15,9288
|16,0248
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9295
|3,9492
|% 2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,01
|
|Altın Gr.
|846
|846
|26,07
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|0,32
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|0,76
|