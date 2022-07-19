***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 15:40
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, halka arzından sonra ilk analist toplantısını 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirecektir. Toplantıda kullanılacak bilgilendirme sunumu KAP'ta ve Şirketimiz web sitesinde yayınlanarak yatırımcılarımızın erişimine açık olacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046452
BIST
16:362.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 40,94
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3617,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1490
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3618,0427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3287
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:36968,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,65
|Açılış
|: 968,20
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:36
|POLTK
|678,80
|10.085.065
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.902.075
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.358.940
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.383.460
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.999.292
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,34
|36.898.008
|% -5,27
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,70
|35.635.224
|% -4,06
|
|CANTE
|54,90
|39.451.227
|% -3,68
|
|THYAO
|50,85
|3.574.750.162
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.333.150.819
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,04
|1.263.574.519
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,53
|1.126.674.421
|% 3,19
|
|ODAS
|3,56
|939.266.970
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,04
|1.263.574.519
|% 2,36
|
|ODAS
|3,56
|939.266.970
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,53
|1.126.674.421
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|243.766.811
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,47
|786.690.581
|% 2,42
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5746
|17,5814
|% 0,85
|
|Euro
|18,0346
|18,0427
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,0751
|21,1808
|% 1,29
|
|Frank
|18,1148
|18,2239
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6667
|4,6901
|% 0,64
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,41
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,30
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.549
|6.616
|-8,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,99
|