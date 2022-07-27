***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.07.2022 tarihinde gerçekleşen analist toplantımıza ilişkin 2022 yılı revize beklentilerini de içeren sunumumuz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048202BIST