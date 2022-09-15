***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 15:46
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuoyuna daha önce duyurduğu stratejileri çerçevesinde Akhisar'da inşaatı devam eden fabrika binalarımızın büyük kısmı tamamlanmıştır. Bu nedenle 1) İstanbul tesislerinin Akhisar binalarına nakli için çalışmalara başlanmasına, 2) Atıl duruma düşecek İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan son değerleme raporundaki değeri 402.950.000 TL olan fabrika binası ve arsalarının satış anındaki piyasa fiyatlarından satışının yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine, 3) Satıştan sağlanacak olan fonların, faaliyet karlılığını artıracak şirket yatırımlarının finansmanı ve borçluluğun azaltılmasında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063332
BIST
16:283.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -59,60
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:2818,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:2818,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0854
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:28989,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,01
|Açılış
|: 989,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MERKO
|5,39
|74.417.776
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.216.606
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.573.587
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|109.244.888
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.326.973
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.910.764
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.487.964
|% -9,98
|
|ASELS
|34,02
|8.401.890.274
|% 3,09
|
|THYAO
|74,65
|5.328.882.597
|% 0,47
|
|YKBNK
|7,08
|4.065.322.352
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,58
|3.694.637.090
|% 0,59
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.834.063
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.065.322.352
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.834.063
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,58
|3.694.637.090
|% 0,59
|
|ASELS
|34,02
|8.401.890.274
|% 3,09
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2591
|18,2668
|% 0,21
|
|Euro
|18,2793
|18,2900
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9180
|21,0229
|% -0,32
|
|Frank
|19,0019
|19,1163
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8442
|4,8685
|% 0,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-14,89
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-64,00
|
|Tam
|6.694
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-1,75
|
Seans Raporu
16:28
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16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, HALKB, AKBNK
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 78 kaybederek (% -1.94 ) 3, 014
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, BRMEN, AKENR, ZOREN, ULUFA, IHLAS, MERKO, KIMMR, KAPLM, IHEVA
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ISGYO, PAGYO, HALKB, HKTM, SKBNK, AKBNK, ISATR, GARAN, ISCTR
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16:42
DOGUB, EMNIS, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında