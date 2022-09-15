***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kamuoyuna daha önce duyurduğu stratejileri çerçevesinde Akhisar'da inşaatı devam eden fabrika binalarımızın büyük kısmı tamamlanmıştır. Bu nedenle 1) İstanbul tesislerinin Akhisar binalarına nakli için çalışmalara başlanmasına, 2) Atıl duruma düşecek İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan son değerleme raporundaki değeri 402.950.000 TL olan fabrika binası ve arsalarının satış anındaki piyasa fiyatlarından satışının yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine, 3) Satıştan sağlanacak olan fonların, faaliyet karlılığını artıracak şirket yatırımlarının finansmanı ve borçluluğun azaltılmasında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063332BIST