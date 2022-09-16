***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yüksek kapasite kullanım oranıyla çalıştığı Licorice üretiminde 7. hattımızın yatırımına Manisa tesislerimizde Mart ayında başlamıştık. Yılda 5.000 ton kapasiteli Licorice hattımız deneme üretimlerine başlamıştır. Yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 2 milyon USD seviyesindedir. Bu üretim hattı ile beraber Şirketimizin Licorice kapasitesi %28,5 artarak yıllık bazda 22.500 tona ulaşmıştır. Bu yatırım, Şirketimizin tüm ürünlerdeki yıllık toplam üretim kapasitesini de 5.000 ton artışla 122.700 tona ulaştırmıştır. Bu kapasite artışının yıllık ciromuza katkısının 13 milyon USD civarında olması beklenmektedir. Dolayısı ile yatırımın geri dönüş süresini 1 yıl olarak hesaplıyoruz. Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda Polonya iştirakinin kârlılığını artırmak için Türkiye'deki mevcut 2.500 ton kapasiteli bir Licorice hattını da bu ülkeye gönderme kararı almıştır. Manisa'ya taşınma sürecine giren İstanbul tesislerimizdeki bu hat, Polonya'daki yeni yerinde Kasım ayında faaliyete geçmiş olacaktır. Taşınacak olan bu hattın kar marjlarımıza pozitif etki yapması beklenmektedir. Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063562BIST