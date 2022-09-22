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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.09.2022 17:08
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yıllar süren çalışmalar neticesinde dünyada kendi kategorisinde 6. sıraya kadar yükselen Kervan Gıda, global marka olma yolundaki büyüme serüvenine sürdürülebilirlik ve karlılık ekseninde de katkı sağlayacak aksiyonları almaya devam etmektedir.
Şirketimiz için hem önemli bir maliyet kalemi olan hem de karbon salınımını artıran elektrik tüketimi konusu bu noktada öne çıkmaktadır. İlk olarak Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Uçantay Gıda San. Tic. A.Ş.'nin Manisa ili Akhisar ilçesindeki fabrika binasının çatısında 840 kWp/700 kWe gücünde güneş enerjisi yatırımı devreye girmiştir. Ardından Manisa'da yapımı devam eden Kervan Gıda fabrika ve depolarının çatısı için 4581 kWp / 3800 kWe gücünde güneş enerjisi yatırımları başlamıştır. İstanbul merkezimizin Akhisar'a taşınması sonrasında toplam elektrik giderimizin bir kısmı bu sayede sağlanacaktır.
11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan EPDK Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar çatı uygulamalı gerçekleştirilen ve tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan üretim tesisleriyle, mevcuttaki tüketim tesisi değişmemek kaydıyla ilgili kişilerce herhangi bir kurulu güç ve dağıtım bölgesi sınırı olmaksızın, kendilerine ait aynı tarife grubundaki tüketim tesisleri ilişkilendirilebilir hale gelmiştir. 
Şirketimiz, bu aşamada tesislerimizin bulunduğu Manisa ilinin bir başka ilçesi olan Gördes ilçesinde Kuyucakkarapınar köyü kırsalında 83.083,96 m2 arsanın alımını 913.923 TL bedel ile gerçekleştirmiştir. 21/09/2022 tarihinde de bu alanın hemen yanında 49.762,81 m2 alana sahip tarla niteliğindeki arazi 895.680 TL bedel ile şirketimizce satın alınmıştır. Böylece yanyana 7 parselde toplamda 132.846,77 m2 arazi 1.809.603 TL karşılığında Şirketimiz bünyesine geçmiştir.
Şirketimiz, yeni aldığı ve alacağı arazilerde güneş tarlası kurarak kendi elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı planlamaktadır. Şirketimizin Türkiye bölümü için 2022 yılı ilk 8 ayı itibariyle elektrik gideri 55 milyon TL olmuştur. Şimdilik bir kısmı karşılanabilen ancak yapılacak yatırımlarla bu maliyet kaleminin önümüzdeki yıllar boyunca azalarak sıfırlanacak olmasının, konsolide faaliyet karlılığımızı artırması beklenmektedir. Enerji ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile karbon ayak izimiz de azalacaktır.
Süreçlerle ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edecektir. 
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064701


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