***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarına likidite sağlanması amacıyla Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(likidite sağlayıcı) ile sözleşme imzalanarak Borsa İstanbul'a yapılan başvuru olumlu karşılanmıştır.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, likidite sağlayıcı nezdinde Şirketimiz adına açılan likidite sağlayıcılığı müşteri hesabı üzerinden mevzuata uygun olarak işlem yapılacaktır.Likidite sağlayıcı, görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına Şirketimiz hesabına alım satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda, likiditeye katkı sağlayacaktır.Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, işlem yaptığı her fiyat kademesinde ayrı ayrı olmak üzere iki haftada bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata uygun olarak KAP'ta ilan edecektir.Süreç içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının derinliğinde, likiditesinde ve işlem kabiliyetinde artış sağlaması amaçlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065385BIST