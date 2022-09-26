***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 21:52
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarına likidite sağlanması amacıyla Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(likidite sağlayıcı) ile sözleşme imzalanarak Borsa İstanbul'a yapılan başvuru olumlu karşılanmıştır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, likidite sağlayıcı nezdinde Şirketimiz adına açılan likidite sağlayıcılığı müşteri hesabı üzerinden mevzuata uygun olarak işlem yapılacaktır.
Likidite sağlayıcı, görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına Şirketimiz hesabına alım satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda, likiditeye katkı sağlayacaktır.
Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, işlem yaptığı her fiyat kademesinde ayrı ayrı olmak üzere iki haftada bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata uygun olarak KAP'ta ilan edecektir.
Süreç içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının derinliğinde, likiditesinde ve işlem kabiliyetinde artış sağlaması amaçlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065385
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,7819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0617
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05963,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -10,14
|Açılış
|: 963,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
962,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4345
|18,4446
|% 0,17
|
|Euro
|17,7291
|17,7837
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,6615
|19,7602
|% -1,33
|
|Frank
|18,4948
|18,6062
|% -0,98
|
|Riyal
|4,8882
|4,9127
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-19,48
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-9,12
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.567
|6.676
|-86,00
|
|Yarım
|3.195
|3.266
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.628
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|82,82
|82,82
|-2,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de