***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarA grubu pay sahiplerimizden Sn. Mitat Başar 31.05.2021 tarihinde vefat etmişti. Veraset ve intikal işlemlerinin tamamlanması sonucunda merhuma ait 23.052.800 adet pay eşi ve 3 çocuğuna eşit olarak dağıtılmıştır. A grubu paylar borsada işlem görmemektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073778BIST