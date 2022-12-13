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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2022 12:45
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yıllar süren çalışmalar neticesinde dünyada kendi kategorisinde 6. sıraya kadar yükselen Kervan Gıda, global marka olma yolundaki büyüme serüvenine sürdürülebilirlik ve karlılık ekseninde de katkı sağlayacak aksiyonları almaya devam etmektedir.
22.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde Manisa ilinin Gördes ilçesinde 132.846,77 metrekare araziyi 1.809.603 TL karşılığında bünyemize kattığımızı ve enerji maliyetlerini sıfırlama projemiz kapsamında almış olduğumuz bu arazilere güneş enerjisi panellerimizi kuracağımızı belirtmiştik.
Yine enerji maliyetlerini sıfırlama projesi kapsamında 12.12.2022 tarihinde (dün) Burdur ili Kemer ilçesi Akören köyünde 97.500 metrekare  arazinin alımı 1.348.815 TL bedel ile gerçekleştirilmiş ve araziler Şirketimiz bünyesine dahil edilmiştir.
Şirketimiz, yeni aldığı ve alacağı arazilerde güneş tarlası kurarak kendi elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı planlamaktadır. Şimdilik bir kısmı karşılanabilen ancak yapılacak yatırımlarla bu maliyet kaleminin önümüzdeki yıllar boyunca azalarak sıfırlanacak olmasının, konsolide faaliyet karlılığımızı artırması beklenmektedir. Enerji ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile karbon ayak izimiz de azalacaktır.
Süreçlerle ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edecektir. 
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086844


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