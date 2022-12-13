***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2022 12:45
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllar süren çalışmalar neticesinde dünyada kendi kategorisinde 6. sıraya kadar yükselen Kervan Gıda, global marka olma yolundaki büyüme serüvenine sürdürülebilirlik ve karlılık ekseninde de katkı sağlayacak aksiyonları almaya devam etmektedir.
22.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde Manisa ilinin Gördes ilçesinde 132.846,77 metrekare araziyi 1.809.603 TL karşılığında bünyemize kattığımızı ve enerji maliyetlerini sıfırlama projemiz kapsamında almış olduğumuz bu arazilere güneş enerjisi panellerimizi kuracağımızı belirtmiştik.
Yine enerji maliyetlerini sıfırlama projesi kapsamında 12.12.2022 tarihinde (dün) Burdur ili Kemer ilçesi Akören köyünde 97.500 metrekare arazinin alımı 1.348.815 TL bedel ile gerçekleştirilmiş ve araziler Şirketimiz bünyesine dahil edilmiştir.
Şirketimiz, yeni aldığı ve alacağı arazilerde güneş tarlası kurarak kendi elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı planlamaktadır. Şimdilik bir kısmı karşılanabilen ancak yapılacak yatırımlarla bu maliyet kaleminin önümüzdeki yıllar boyunca azalarak sıfırlanacak olmasının, konsolide faaliyet karlılığımızı artırması beklenmektedir. Enerji ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile karbon ayak izimiz de azalacaktır.
Süreçlerle ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edecektir.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086844
BIST
17:115.277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 83,59
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:1118,6395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,6900
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|Önceki Kapanış
|: 18,7050
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18,6782
En Düşük
18,5591
17:1119,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2484
|Açılış
|: 19,8900
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|Önceki Kapanış
|: 19,7700
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19,8870
En Düşük
19,5690
17:111.086,23
En Yüksek
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|: 1,85%
|| 19,69
|Açılış
|: 1.086,23
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|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
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1.088,43
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SILVR
|19,36
|203.017.451
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.420.723
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|121.409.746
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|PRKME
|25,32
|75.976.277
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|AKGRT
|3,78
|289.480.107
|% -5,26
|
|EPLAS
|28,08
|37.914.825
|% -5,14
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KERVN
|1,11
|2.293.764
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,32
|9.681.616.008
|% 7,07
|
|EREGL
|43,12
|7.589.109.865
|% 3,95
|
|ASELS
|59,50
|7.252.281.164
|% 1,10
|
|THYAO
|144,80
|6.823.158.799
|% -0,14
|
|SISE
|41,48
|4.863.656.317
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,32
|9.681.616.008
|% 7,07
|
|EKGYO
|8,00
|3.993.052.490
|% 1,52
|
|SKBNK
|2,79
|885.045.310
|% -0,36
|
|TSKB
|4,26
|1.232.290.061
|% 1,67
|
|YKBNK
|11,74
|3.319.802.817
|% 1,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6395
|% 0,01
|
|Euro
|19,8763
|19,8840
|% 1,27
|
|Sterlin
|23,0600
|23,1756
|% 1,16
|
|Frank
|20,0577
|20,1786
|% 1,19
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|37,22
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|18,41
|
|Cumhuriyet
|7.243
|7.352
|59,00
|
|Tam
|7.289
|7.344
|101,00
|
|Yarım
|3.530
|3.590
|49,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,36
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|1,58
|
Seans Raporu
17:11
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17:24BIMAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 132.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 494, 447 adet işlem
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17:23KATMR
Yüzde 7.57 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 327, 424 adet işlem
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17:22XU100
Endeks 5, 273 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 122, 953.00 milyon TL de
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17:22SNGYO
Yüzde 7.53 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 410, 483 adet işlem
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17:21TKFEN
Yüzde 4.83 oranında artışla 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 634, 896 adet işlem