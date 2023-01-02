***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 tarihinde yaptığımız satın alım işlemi ve akabindeki zorunlu çağrı sonucunda %65,5'ini bünyemize kattığımız Polonya'da yerleşik şirketimiz ZPC Otmuchow S.A.'nın, Kervan Gıda ile beraber diğer 2 ortağının da katılımıyla yapılan tahsisli sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır. Sermaye artırım işlemi sonrasında şirketin yeni ödenmiş sermayesi 6.064.036 PLN olmuştur. Bu sermaye artırımına ilişkin ZPC Otmuchow S.A.'ya ödediğimiz tutar pay başına 2,66 PLN olup toplam tutar 9.574.414 PLN (yaklaşık 41 milyon TL) seviyesindedir. Buna istinaden şirketteki pay oranımız %65,5 seviyesinden %67,0 seviyesine yükselmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092343BIST