***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.03.2023 tarihinde gerçekleşen analist toplantımıza ilişkin 2023 yılı beklentilerini de içeren sunumumuz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126669BIST