***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 14:18
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Draje çikolata, oyuncaklı ürün ve sürpriz yumurta üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ‘Cosby' markası ile devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Marka Destek programına kabul edilmiştir ve kapsama alınmıştır. Yumuşak şekerde dünya markası olan ‘Bebeto' markamızla birlikte ‘Cosby' markamız da Turquality programının da desteğiyle hem dünyada hem de Türkiye'de büyümeye ve pazar payını artırmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167223
BIST
'
15:436.181
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 39,59
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4326,0515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0213
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4328,5068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0829
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:431.608,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.608,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:43
|SKTAS
|3,69
|20.430.989
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.497.952.262
|% 9,99
|
|FORTE
|45,38
|677.301.212
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.089.579
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.233.563
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,15
|6.699.854.077
|% 6,81
|
|THYAO
|215,60
|4.498.095.489
|% -0,46
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|TUPRS
|90,15
|2.716.433.559
|% 2,39
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,56
|411.217.550
|% -0,28
|
|YKBNK
|13,02
|1.278.749.799
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,30
|2.000.498.941
|% 4,92
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0441
|26,0515
|% -0,08
|
|Euro
|28,3955
|28,5068
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2055
|33,3720
|% 0,23
|
|Frank
|29,0507
|29,2257
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9228
|6,9575
|% -0,13
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|10,98
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|6,13
|
|Cumhuriyet
|10.785
|10.948
|27,00
|
|Tam
|10.372
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.194
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|0,08
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|0,27
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 6, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 665.00 milyon TL de
-
15:57IZINV
Yüzde 9.99 oranında artışla 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 459 adet işlem
-
15:56AKENR
Yüzde 5.80 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 771, 622 adet işlem