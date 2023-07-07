***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDraje çikolata, oyuncaklı ürün ve sürpriz yumurta üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ‘Cosby' markası ile devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Marka Destek programına kabul edilmiştir ve kapsama alınmıştır. Yumuşak şekerde dünya markası olan ‘Bebeto' markamızla birlikte ‘Cosby' markamız da Turquality programının da desteğiyle hem dünyada hem de Türkiye'de büyümeye ve pazar payını artırmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167223BIST