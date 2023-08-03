***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de üst yönetim kademesinde organizasyon değişikliğine gidilmiştir.03.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Şirketimizde 10 yıldır Genel Müdürlük görevini yürüten Sn. Burhan Başar, İcra Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır. Oluşturulan yeni organizasyonda İcra Kurulu Başkanlığı'na bağlı olarak- Sn. İdris Can, Kervan Gıda Türkiye Genel Müdürlüğü'ne,- Sn. Mehmet Erol, Kervan Gıda Mali İşler Başkanlığı'na,- Sn. Hikmet İp, Kervan Gıda Teknoloji Başkanlığı'na,- Sn. Can Demir, Kervan Gıda İnsan ve Kültür Başkanlığı'na,- Sn. Mustafa Başar, Uçantay Genel Müdürlüğü'neatanmıştır.Bu kapsamda Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Ahmet Türkşad Salihoğulları mevcut görevinden ayrılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180157BIST