***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21.03.2023 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,741 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 100.000 0,042 19,7 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,699 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,6 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,549 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,5 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,4 0Ek AçıklamalarKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15/02/2023 tarih ve 2023/02 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının geri alımına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı dikkate alınarak 21.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen geri alım programının revize edilmesine ve gerekli görüldüğü durumlarda Borsa İstanbul'da işlem gördüğümüz pazarda Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,2. Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 300.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,3. Pay geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,4. Gerekli görüldüğü takdirde geri alımın yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirimesine,5. Şirketimizin paylarının geri alımı işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden,21.03.2023 tarihinde 19,4000 - 19,7410 TL fiyat aralığından (ortalama 19,6438 TL) 180.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 180.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,10)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126892BIST