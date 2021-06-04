***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI KARARI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 187.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 135.750.000 38.010.000,000 28,00000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 NâmaB GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 51.750.000 14.490.000,000 28,00000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 187.500.000 52.500.000,000 28,00000Ek AçıklamalarŞirketimiz Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararında 2020 yılı finansal sonuçlarına göre 2020 yılı net dağıtılabilir kârımızdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, dağıtılacak bedelsiz kâr paylarının A grubu hisselere 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL'lik kısmının B grubu olarak, B grubu hisselere ise 0,28 TL'lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak dağıtılmasına, ödenmiş sermayemizin 187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kararın ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulması kararı verilmiş ve 03.06.2021 Perşembe günü saat 14:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak olan başvuru için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940271BIST