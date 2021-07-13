***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YÖNETİM KURULU KARARI REVİZEYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 187.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 135.750.000 38.010.000,000 28,00000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 NâmaB GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 51.750.000 14.490.000,000 28,00000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 187.500.000 52.500.000,000 28,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 52.500.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin 04.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararına istinaden 2020 yılı finansal sonuçlarına göre,-2020 yılı net dağıtılabilir kârımızdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasına,-Dağıtılacak bedelsiz kâr paylarının A grubu hisselere 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL'lik kısmının B grubu olarak, B grubu hisselere ise 0,28 TL'lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak dağıtılmasına,-Ödenmiş sermayemizin 187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi 03.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir.Ancak kar payından bedelsiz semaye artırımı gündemimizde olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) Madde 16/6'da belirtildiği üzere kar payının pay olarak dağıtılabilmesi için, kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık ortaklıklarda kar payının pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin genel kurul kararının hesap dönemini izleyen beşinci ayın son iş gününe kadar kurula yapılması gereken başvuru süresi yaşanan pandemi süreci nedeniyle yapılamamış olup bu bedelin geçmiş yıllar karı hesabından sermayeye eklenmesiyle bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,-Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul' un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup 13.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950925BIST