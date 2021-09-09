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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2021 22:31



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK'NA YAPILAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURU ONAYI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMININ KAR PAYINDAN YAPILACAK OLMASI HAKKINDA REVİZE

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 187.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 135.750.000 38.010.000,000 28,00000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 Nâma
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 51.750.000 14.490.000,000 28,00000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 187.500.000 52.500.000,000 28,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 13.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 187.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 52.500.000 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için 13.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı başvuru onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2021 tarih ve 2021/44 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963063


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