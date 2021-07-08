***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.07.2021 15:21
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948626
BIST
15:341.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,90
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
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508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TUREX
|11,57
|11.397.781
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.746.095
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.436.770
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.720.565
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|72.153.225
|% -9,57
|
|ERBOS
|125,40
|97.818.292
|% -7,25
|
|GARAN
|8,63
|481.510.314
|% -1,15
|
|THYAO
|13,67
|479.392.388
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,12
|428.458.118
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|337.659.181
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,56
|264.570.919
|% 7,05
|
|YKBNK
|2,26
|215.653.562
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|178.254.861
|% -1,58
|
|PETKM
|5,36
|337.659.181
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|428.458.118
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.672.317
|% -0,78
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6934
|8,6958
|% 0,12
|
|Euro
|10,3115
|10,3207
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9212
|11,9810
|% -0,26
|
|Frank
|9,4498
|9,5068
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|13,85
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.431
|24,79
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,00
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
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