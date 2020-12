***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBULAkhisar Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:8 Kayalıoğlu AKHİSAR/MANİSAİnternet Adresi www.kervangida.comElektronik Posta AdresiE-postakervangida@kervangida.comyatirimci.iliskileri@kervangida.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksYakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL +90 (212) 875 76 90 +90 (212) 875 76 89Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAdem Demir Mali İşler Direktörü 24.08.2020 +90 (212) 875 76 90 adem.demir@kervangida.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıMuhammed Yusuf Çezik Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Raporlama Sorumlusu 13.07.2020 +90 (212) 875 76 90 muhammed.cezik@kervangida.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket, gıda, içecek ve tütün sektöründe yumuşak şeker (Jelly, Licorice ve Marshmallow), sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri oluşturmaktadır. Sakız kategorisinde şekerli, şekersiz, yuvarlak ve draje sakız üretimi ve satışı yapılmaktadır. Sert şeker kategorisinde lolipop, bonbon şeker ve yassı şeker üretimi ve satışı yapılmaktadır. Draje çikolata kategorisi çikolata kaplamalı ürünlerden oluşmaktadır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 04.12.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA GRUBU Nama 1 TRY 135750000 TRY 72,4 Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB GRUBU Nama 1 TRY 51750000 TRY 27,6 İmtiyaz yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Bulunmamaktadır. Hayır 8.6 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.MAHMUT KOÇUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 18.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.8 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFİKRET BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.08.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı Hayır 8.2 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.BURHAN BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.10.2020 İcrada Görevli Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği Candyworld Gıda Pazarlama ve San. A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, İmece Yatırım Organizasyon A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.6 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.MEHMET KOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıÖMER YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 22.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURHAN BAŞAR Genel Müdür Yönetici Genel Müdürlük Candyworld Gıda Pazarlama ve San. A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, İmece Yatırım Organizasyon A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ÜyesiSELİM OĞUL Mali İşler ve BT Grup Başkanı Yönetici Mali İşler ve BT Grup Başkanlığı Bulunmamaktadır.MEHMET DOĞAN Operasyon Grup Başkanı Yönetici Operasyon Grup Başkanlığı Bulunmamaktadır.OĞUZ AY Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Yönetici Pazarlama ve Satış Grup Başkanlığı Bulunmamaktadır.Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUçantay Gıda San. Tic. A.Ş. Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTarıcho Gıda İç Ve Dış Tic. A.Ş. Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSistem Pazarlama A.Ş. İç Piyasaya Satış ve Pazarlama 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. İç Piyasaya Satış ve Pazarlama 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. İç Piyasaya Satış ve Pazarlama 5200000 5200000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDünya93 Dış Ticaret A.Ş. Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKervan USA LLC Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 1200000 600000 USD 50 Bağlı OrtaklıkKervan Gıda UK Limited Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 2660000 2660000 GBP 100 Bağlı OrtaklıkErti Food Handels GMBH Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 55555 30555 EUR 55 Bağlı OrtaklıkKervan RS Limited Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 250000 250000 RUB 100 Bağlı OrtaklıkHappy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. Gıda Takviyeli Ürünleri Satış ve Pazarlama 3000000 1800000 TRY 60 Bağlı OrtaklıkMatik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş. Otomat Hizmetleri 46800000 11700000 TRY 25 İştirakTeam Lojistik Hizmetleri A.Ş. Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama 9000000 2700000 TRY 30 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894711BIST