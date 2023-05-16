***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURHAN BAŞAR Genel Müdür Yönetici Genel Müdürlük Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET TÜRKŞAD SALİHOĞULLARI Genel Müdür Yardımcısı Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151816BIST