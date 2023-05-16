***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2023 19:30
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURHAN BAŞAR Genel Müdür Yönetici Genel Müdürlük Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET TÜRKŞAD SALİHOĞULLARI Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151816
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0784
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.262,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.262,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.258,96
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7231
|19,7287
|% 0,38
|
|Euro
|21,4348
|21,4418
|% 0,37
|
|Sterlin
|24,5325
|24,6555
|% -0,09
|
|Frank
|21,9048
|22,0368
|% 0,18
|
|Riyal
|5,2405
|5,2668
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-26,21
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-13,39
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.432
|4.597
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.291
|-45,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,28
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
-
17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında