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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.12.2021 20:26
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/12/2021
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             Şirketimiz Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi tarafından hazırlanan,  şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 02.12.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan, bağımsız denetimden geçmemiş, konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Kar Zarar Tablosu,Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu'nun
  
a) Tarafımızca incelendiğini,
  z bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
 
  
   Denetim Komitesi Başkanı                                                                      Denetim Komitesi Üyesi
         MEHMET KOCA                                                                                      ÖMER YÜKSEL
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980756


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Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 0,11  
Gümüş Gr. 9,83 9,84 0,32  
B. Petrol 69,17 69,17 0,30  
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