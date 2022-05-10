***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 18:44
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022- 31.03.2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,
- finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
DENETİM KOMİTESİ
BAŞKAN ÜYE
MEHMET KOCA ÖMER YÜKSEL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028666
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
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|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
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2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 15,4100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,2421
18:0516,1884
En Yüksek
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|: 0,66%
|| 0,1059
|Açılış
|: 16,2500
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,2682
En Düşük
16,0616
18:05912,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,75
|Açılış
|: 912,16
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2883
|15,3341
|% 0,58
|
|Euro
|16,1235
|16,1884
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,7258
|18,8197
|% -0,11
|
|Frank
|15,3566
|15,4491
|% 0,55
|
|Riyal
|4,0703
|4,0907
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,94
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,74
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,89
|
Seans Raporu
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17:59FRIGO
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