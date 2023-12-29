***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKervan Gıda 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu hem Türkçe hem de İngilizce olarak şirket web sitemizde https://www.kervangida.com/surdurebilirlik-raporlari/ adresinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230626BIST