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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

04.03.2021 08:57



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Walmart Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Kar marjlarına, markalaşmaya ve global pazardaki bilinirliğe olumlu katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Açıklamalar

Türkiye'nin yenilikçi ve lider yumuşak şeker üreticisi olan Şirketimiz, modern kanalda büyüme stratejisine paralel olarak ihracat ağını ve satış kanallarını büyütmeye devam ediyor.
Bir süredir görüşmeleri devam eden Dünya'nın en büyük perakende firmalarından Walmart ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zincir mağazalarında Bebeto markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesi imzalanmış olup ürün tedariğine başlanmıştır. Aynı şirketin Güney Amerika bölgesinde yer alan zincir mağazaları için de ürün listeleme görüşmeleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915022


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