***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.03.2021 09:07
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Banabi (Yemeksepeti) ve Amazon
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni satış kanallarının açılması ve markalaşmaya olumlu katkıda bulunması hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Günümüzde önemi giderek artan online satış kanallarının gelişimini dikkatle takip eden Şirketimiz, e-ticaretin Türkiye'deki ve dünyadaki büyük temsilcileri ile işbirliklerini artırıyor.
Halihazırda Türkiye'nin önemli e-ticaret firmalarından Trendyol ve N11 kanallarında ürünlerinin satışları devam eden Şirketimiz, Türkiye'de öncü online alışveriş marketlerinden "Banabi (Yemeksepeti)" ve İngiltere'de dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından "Amazon" ile Bebeto markalı ürünlerin satışı için anlaşmaya varmıştır.
Önümüzdeki dönemde Şirketimizin elektronik ticaret kanallarındaki yatırımları devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915027
BIST