***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBanabi (Yemeksepeti) ve AmazonVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni satış kanallarının açılması ve markalaşmaya olumlu katkıda bulunması hedeflenmektedir.AçıklamalarGünümüzde önemi giderek artan online satış kanallarının gelişimini dikkatle takip eden Şirketimiz, e-ticaretin Türkiye'deki ve dünyadaki büyük temsilcileri ile işbirliklerini artırıyor.Halihazırda Türkiye'nin önemli e-ticaret firmalarından Trendyol ve N11 kanallarında ürünlerinin satışları devam eden Şirketimiz, Türkiye'de öncü online alışveriş marketlerinden "Banabi (Yemeksepeti)" ve İngiltere'de dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından "Amazon" ile Bebeto markalı ürünlerin satışı için anlaşmaya varmıştır.Önümüzdeki dönemde Şirketimizin elektronik ticaret kanallarındaki yatırımları devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915027BIST