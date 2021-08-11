***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıWalmart Inc.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih11/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiKar marjlarına ve global pazardaki bilinirliğe olumlu katkı sağlaması hedeflenmektedir.Açıklamalar04 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız KAP bildiriminde dünyanın önde gelen perakende firmalarından Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına Bebeto marka ürün sevkiyatının başladığı bildirilmişti.Bu ay itibari ile de Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatına başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957236BIST