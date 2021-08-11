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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.08.2021 12:22



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Walmart Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Kar marjlarına ve global pazardaki bilinirliğe olumlu katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Açıklamalar

04 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız KAP bildiriminde dünyanın önde gelen perakende firmalarından Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına Bebeto marka ürün sevkiyatının başladığı bildirilmişti.
Bu ay itibari ile de Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatına başlanmıştır.   Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957236


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KARYE 13,06 91.526.357 % 9,93  
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Riyal 2,2963 2,3078 % 0,56  
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12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 4,44  
Altın Gr. 481 481 3,34  
Cumhuriyet 3.197 3.245 27,00  
Tam 3.183 3.263 28,04  
Yarım 1.538 1.578 13,56  
Çeyrek 772 789 6,78  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 0,02  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 70,53 70,53 -0,10  
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