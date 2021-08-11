***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.08.2021 12:22
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Walmart Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Kar marjlarına ve global pazardaki bilinirliğe olumlu katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Açıklamalar
04 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız KAP bildiriminde dünyanın önde gelen perakende firmalarından Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına Bebeto marka ürün sevkiyatının başladığı bildirilmişti.
Bu ay itibari ile de Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatına başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957236
BIST
12:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
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1.439
En Düşük
1.429
12:348,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
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|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6150
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8,6463
En Düşük
8,4782
12:3410,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0250
|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0850
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10,1100
En Düşük
10,0850
12:34481,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,67
|Açılış
|: 481,23
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:34
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|BRYAT
|366,40
|58.514.255
|% 8,24
|
|SELGD
|6,67
|17.172.756
|% 8,10
|
|IDGYO
|3,63
|305.541
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|KTSKR
|39,38
|46.692.503
|% -8,12
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,86
|32.162.905
|% -6,82
|
|KRDMD
|8,13
|890.004.260
|% 1,50
|
|GARAN
|9,17
|683.672.594
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|533.925.015
|% 0,24
|
|EREGL
|19,85
|515.270.560
|% 0,71
|
|GENIL
|16,45
|501.689.140
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,13
|890.004.260
|% 1,50
|
|GARAN
|9,17
|683.672.594
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.414.647
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,86
|121.174.446
|% 0,54
|
|SISE
|8,41
|533.925.015
|% 0,24
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6393
|8,6450
|% 0,54
|
|Euro
|10,1000
|10,1100
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,8943
|11,9540
|% 0,37
|
|Frank
|9,3124
|9,3685
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,56
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,44
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.183
|3.263
|28,04
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,56
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,78
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|