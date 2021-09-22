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***KRVGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

22.09.2021 09:44



***KRVGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [KRVGD]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 20/09/2021 tarihinde başlayan %28 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22/09/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964806


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