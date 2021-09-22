***KRVGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
22.09.2021 09:44
***KRVGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 20/09/2021 tarihinde başlayan %28 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22/09/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964806
BIST
10:511.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.405
10:518,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:5110,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0510
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:51491,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 491,75
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,40
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:51
|KIMMR
|4,23
|2.844.819
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|OYLUM
|10,32
|10.422.946
|% 7,28
|
|DIRIT
|5,67
|87.284
|% 6,98
|
|INTEM
|36,08
|1.841.560
|% 6,94
|
|AKYHO
|2,44
|21.024.838
|% -9,96
|
|KTSKR
|57,60
|6.705.025
|% -8,57
|
|DOGUB
|4,90
|3.362.483
|% -5,04
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|GSRAY
|3,27
|26.041.278
|% -3,82
|
|THYAO
|13,27
|248.141.968
|% 0,61
|
|EREGL
|16,77
|244.240.567
|% -0,77
|
|GARAN
|9,49
|212.541.122
|% 0,11
|
|TUPRS
|112,10
|177.077.315
|% 1,17
|
|KOZAA
|14,41
|138.520.917
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,43
|120.194.519
|% -0,41
|
|GARAN
|9,49
|212.541.122
|% 0,11
|
|THYAO
|13,27
|248.141.968
|% 0,61
|
|EREGL
|16,77
|244.240.567
|% -0,77
|
|ODAS
|1,35
|18.515.683
|% 0,00
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6595
|8,6624
|% 0,12
|
|Euro
|10,1610
|10,1654
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7932
|11,8524
|% 0,40
|
|Frank
|9,3250
|9,3812
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% 0,16
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-0,91
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,14
|