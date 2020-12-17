***KRVGD* *SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.12.2020 09:12
***KRVGD******SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRVGD, SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893587
BIST
12:251.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:257,7577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0449
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:259,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:25467,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 467,68
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:25
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.875.761
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|TDGYO
|13,80
|3.701.832
|% 9,26
|
|IDGYO
|8,30
|9.436.495
|% 9,21
|
|NIBAS
|75,65
|12.668.903
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|6.132.279
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,77
|887.895.716
|% 0,51
|
|THYAO
|12,86
|827.190.542
|% 1,34
|
|PGSUS
|70,20
|714.392.753
|% 3,24
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|SISE
|7,16
|516.509.252
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,80
|298.682.185
|% 3,32
|
|ODAS
|3,99
|431.006.546
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,06
|214.011.463
|% 0,00
|
|GARAN
|9,77
|887.895.716
|% 0,51
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7533
|7,7577
|% -0,58
|
|Euro
|9,4918
|9,4982
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4874
|10,5399
|% -0,12
|
|Frank
|8,7373
|8,7899
|% -0,45
|
|Riyal
|2,0594
|2,0697
|% -0,72
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|13,75
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|21,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|6,38
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|3,08
|
|Çeyrek
|747
|765
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,54
|