***KRVGD* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
26.11.2020 10:01
***KRVGD******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890084
BIST
11:401.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:407,9072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0450
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8983
11:409,4416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:40461,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:40
|LOGO
|108,90
|61.272.162
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|49.080.689
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.859.870
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,12
|868.709.469
|% -1,54
|
|THYAO
|12,14
|830.387.556
|% 1,25
|
|GARAN
|9,13
|552.873.657
|% 0,66
|
|ODAS
|3,70
|401.495.083
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,20
|394.972.614
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,12
|868.709.469
|% -1,54
|
|TSKB
|2,66
|318.051.072
|% -1,85
|
|ODAS
|3,70
|401.495.083
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,37
|334.063.844
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|228.115.834
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9052
|7,9072
|% -0,57
|
|Euro
|9,4326
|9,4416
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,5444
|10,5973
|% -0,70
|
|Frank
|8,6808
|8,7331
|% -0,49
|
|Riyal
|2,1041
|2,1147
|% -0,48
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,76
|