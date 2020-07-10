***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.07.2020 09:12
***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KSTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KSTUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5512252 TL Teorik Fiyat: 57,549 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858536
BIST
10:29113.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -2.004,04
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:296,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:297,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:29397,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,85
|Açılış
|: 397,09
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.081.259
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,64
|85.186.401
|% 5,51
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|GLRYH
|13,94
|8.855.459
|% 4,65
|
|TSPOR
|6,24
|1.926.070
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,76
|8.759.311
|% -8,94
|
|SILVR
|3,47
|763.322
|% -8,92
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|GARAN
|7,82
|222.311.676
|% -1,14
|
|THYAO
|11,64
|193.311.794
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|ASELS
|31,64
|139.843.053
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,22
|80.573.588
|% -2,40
|
|ODAS
|2,60
|86.325.233
|% -1,14
|
|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,29
|65.234.056
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6077
|8,6509
|% -0,21
|
|Frank
|7,2540
|7,2977
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,21
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,50
|
|Tam
|2.653
|2.667
|-5,60
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,80
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,73
|