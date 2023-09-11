***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.09.2023 19:08
***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KSTUR.E payı 12/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193978
BIST
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18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0528,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1827
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
28,9630
En Düşük
28,4397
18:0528,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1200
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,8300
En Düşük
28,7000
18:051.661,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.661,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8751
|26,8813
|% 0,17
|
|Euro
|28,8953
|28,9122
|% 0,64
|
|Sterlin
|33,5244
|33,6925
|% 0,49
|
|Frank
|30,0458
|30,2268
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1459
|7,1817
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.039
|11.143
|34,00
|
|Yarım
|5.536
|5.594
|18,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,94
|0,14
|
|B. Petrol
|90,62
|90,62
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
-
17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem